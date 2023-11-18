53 yıllık köprünün yıkılma tehlikesi var... Cunda Köprüsü çözüm bekliyor

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Balıkesir’in Ayvalık ile Cunda Adası (Alibey) arasında ulaşımı sağlayan ‘Türkiye’nin ilk boğaz köprüsü’ olarak bilinen Cunda Köprüsü'nün yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. 53 yıllık tarihi geçmişe sahip, iki araç sığabilecek genişlikte ve sadece bir istikametinde yaya geçidi olan 100 metre uzunluğundaki köprü, ilk olarak, MHP'den Ayvalık belediye meclis üyesi olan Sema Ünver tarafından 2010 yılında, 'koruyucu beton tabakasının kalmadığı, zemini ve ayaklarında yıpranma olduğu' belirtilerek, bakımının yapılması için meclis gündemine getirildi. Bunun üzerine 2012 yılında İnşaat Mühendisleri Odası Ayvalık Temsilciliği tarafından bir rapor hazırlanıp, köprüdeki tehlikeye dikkat çekildi. Rapora rağmen köprüde herhangi bir bakım çalışması yapılmadı. 11 yılın ardından İnşaat Mühendisleri Odası Ayvalık Temsilciliği tarafından yeni bir rapor daha hazırlandı. 24 Ocak 2023 tarihli yeni raporda köprünün taşlarında ve her iki bağlantı noktasında oluşan çatlakların derinleştiğini, araç sayısındaki artış ve yüksek tonajlı araçlar nedeniyle yıkım tehlikesinin arttığına dikkat çekildi.

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‘ACİLEN ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ’

İnşaat Mühendisleri Odası Ayvalık Temsilciliği yönetim kurulunun hazırladığı raporda köprüdeki trafiğe dikkat çekilip, "Bu köprü, Alibey (Cunda) Adası'nın gözde turizm beldesi olması, turizm yatırımlarının ve inşaatlarının ağır trafiği (ağır kamyon, beton transmikser) geçişine hizmet etmesi, özel tatil günlerde ve yaz aylarında ziyaretçi akınına uğraması açıdan önemli bir ulaşım noktasıdır. Deprem veya bakımsızlık sonucunda eğer bu köprü zarar alırsa; Alibey Adası'nın karayla olan tek bağlantı noktası iptal olacaktır. Acilen çözüm üretilmesi gerekmektedir" denildi.

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Köprünün koruyucu beton tabakasının kalmadığı, zemini ve ayaklarında yıpranma olduğu açıklandı.

TEK GEÇİŞ NOKTASI

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Edip Uğur döneminde köprünün yeniden yapımı için proje hazırlandığını ancak daha sonra sorumluluğun Ayvalık Belediyesi'ne bırakıldığını belirten İnşaat Mühendisleri Odası Ayvalık Temsilci Yardımcısı Suat Ok, "Bir felaket yaşadığımızda ilk yıkılacak nokta burasıdır. Ayvalık Belediyesi'nin tüm bütçesini kullansa bile köprünün bakımını tek başına yapma şansı yok. Çok acil Ayvalık'ı ve ülkesini sevenlerin bir araya gelip bir çözüm üretmesini istiyoruz. Bu köprü Ayvalık'ı Cunda Adası'na bağlayan tek geçiş noktamız" dedi.