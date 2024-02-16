53 yaşındaki gemi Marmara’ya dayanamadı

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Murat Altıntaş’ın sahibi olduğu ‘Batuhan A.’ gemisi Marmara Adası’ndaki mermer ocaklarından aldığı yükleri düzenli olarak Gemlik Limanı’na taşıyordu. 1971 yılında inşa edilen ‘Batuhan A.’ oldukça yorgun bir gemiydi. Önceki gece de Marmara Adası’ndan dolomit taşı yükledi ve denize açıldı. İddialara göre 53 yaşındaki 900 tonluk gemiye 1150 ton yüklenmişti.

07.12’DE BAĞLANTI KOPTU

Kaptan Mehmet Uyanık ve başmühendis Murat Çalışkan tecrübeli denizcilerdi. ‘Batuhan A.’nın diğer mürettebatı ise aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş, kayıtlarda aşçı olarak geçen gemici Zeynep Kılınç, makine stajyeri Ahmet Atav ve yağcı olarak görev yapan bir denizciydi. Gemi İmralı Adası’nın 10 kilometre açıklarına geldiğinde AIS sinyallerine göre iki kez durdu. Muhtemelen makine arızası yapmıştı. Hava rüzgârlı, deniz de dalgalıydı. Dalgaların boyu zaman zaman 3.5 metreyi buluyordu. Batuhan A. dün saat 06.28’de telsizden yardım istedi. 06.32’de de acil durum sinyali verdi. Gemiyle bağlantı saat 07.12’de koptu. Bölgeye gönderilen kurtarma gemileri boş bir can salı buldu ancak ne gemiden ne de personelden haber yoktu.

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51 METREDE BULUNDU

‘Batuhan A.’ gemisinin tam yerinin tespit edilmesi için Deniz Kuvveleri Komutanlığı’na bağlı sonar cihazı olan TCG Çubuklu, TCG Ayvalık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCSG Güven gemileri olay yerine gönderildi. ‘Batuhan A.’ gemisi denizin dibinde 51 metrede bulundu. Bölgede Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün botları ve donanmanın arama-kurtarma gemileri de bulunuyor. Ayrıca Deniz Polisi’ne ait robot kurtarma ekipmanı da bölgede hazır tutuluyor.

2021’DE DE KARAYA OTURMUŞTU

‘Batuhan A.’ gemisi 2021 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında karaya oturmuştu. Gemi iki günlük çalışma sonucu kurtarılmış ve bakıma alınmıştı.

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ZEYNEP DE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

- Gemi personeli Zeynep Kılınç, denizcilik camiasında sevilen bir isimdi. 1 Kasım 2017’de Şile açıklarında 2 bin 800 ton demir yüküyle batan Bilal Bal gemisinde çalışanlar için sosyal medya hesabından çokça paylaşım yapmıştı. ‘Bilal Bal’ gemisi 1974 yılı yapımı, aynı kendi çalıştığı ‘Batuhan A.’ gemisi gibi hurda bir gemiydi. Zeynep Kılınç fırtınada batan ‘Kafkametler’ gemisinin kayıp personeli için de paylaşımlar yapmış, bulunmalarını istemişti. Kendi kaderi de destek vermeye çalıştığı gemiciler gibi oldu.