53/1-C Trafik Cezası nedir? Madde 53/1-C Dönel Kavşak Dönüş Kuralına Uymamak Cezası ne kadar? (2020)
Kara Yolları Trafik Kanununa göre pek çok kural bulunmaktadır. Bu kurallar trafikte insanların can ve mal güvenliğini korumak adına uygulanmaktadır. Krallara uyulmadığı taktirde bazı cezai işlemler uygulanmaktadır. Peki 53/1-c trafik cezası nedir? Sizlere bu konuda merak edilenleri detaylıca açıkladık.
53/1-c Trafik cezası dönel kavşaklarda kurallara uymamak olarak bilinmektedir. Diğer bir ifade ile dönel kavşak kurallarına aykırı hareket eden sürücülere uygulanan cezai işlemdir.
53/1-c Trafik Cezası Ne Kadar?
Ülkemizde en çok hata yapılan yerlerden birisi de dönel kavşaklardır. Bu kavşakları dönerken belirli kurallar bulunur. Bu kurala uymayan sürücülere 132 TL para cezası uygulanmaktadır.
53/1-c Cezası Ceza Puanı Kaçtır?
Trafik cezaları dışında sürücülerin ehliyetlerine ceza puanları da eklenir. Ceza puanları hiçbir şartta silinmez. 53/1-c trafik cezasında ise 20 ehliyet ceza puanı uygulanır.
53/1-c Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?
Trafik cezalarında sürücüler cezanın kendilerine tebliğ edildiği tarihten 15 gün içinde ödeme yaparlar ise %25 oranında indirim uygulanır. 53/1-c trafik cezasında da 15 gün içerisinde ödeme yapılır ise indirim uygulanır
53/1-c Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?
Trafik cezalarının ödeme işlemleri PTT veya bankalar aracılığı ile yapılabilir. Ayrıca sürücüler kendilerine ceza tebliğ edilmeden e-devlet sisteminden cezalarını öğrenip erken ödeme indiriminden de yararlanabilirler.
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