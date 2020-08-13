MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri53/1-C Trafik Cezası nedir? Madde 53/1-C Dönel Kavşak Dönüş Kuralına Uymamak Cezası ne kadar? (2020)
GeriGündem 53/1-C Trafik Cezası nedir? Madde 53/1-C Dönel Kavşak Dönüş Kuralına Uymamak Cezası ne kadar? (2020)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 13.08.2020 - 02:11,Son Güncelleme:

53/1-C Trafik Cezası nedir? Madde 53/1-C Dönel Kavşak Dönüş Kuralına Uymamak Cezası ne kadar? (2020)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
53/1-C Trafik Cezası nedir? Madde 53/1-C Dönel Kavşak Dönüş Kuralına Uymamak Cezası ne kadar? (2020)
Abone Olgoogle-news

Kara Yolları Trafik Kanununa göre pek çok kural bulunmaktadır. Bu kurallar trafikte insanların can ve mal güvenliğini korumak adına uygulanmaktadır. Krallara uyulmadığı taktirde bazı cezai işlemler uygulanmaktadır. Peki 53/1-c trafik cezası nedir? Sizlere bu konuda merak edilenleri detaylıca açıkladık.

53/1-c Trafik cezası dönel kavşaklarda kurallara uymamak olarak bilinmektedir. Diğer bir ifade ile dönel kavşak kurallarına aykırı hareket eden sürücülere uygulanan cezai işlemdir.

 53/1-c Trafik Cezası Ne Kadar?

 Ülkemizde en çok hata yapılan yerlerden birisi de dönel kavşaklardır. Bu kavşakları dönerken belirli kurallar bulunur. Bu kurala uymayan sürücülere 132 TL para cezası uygulanmaktadır.

 53/1-c Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

 Trafik cezaları dışında sürücülerin ehliyetlerine ceza puanları da eklenir. Ceza puanları hiçbir şartta silinmez. 53/1-c trafik cezasında ise 20 ehliyet ceza puanı uygulanır.

 53/1-c Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

 Trafik cezalarında sürücüler cezanın kendilerine tebliğ edildiği tarihten 15 gün içinde ödeme yaparlar ise %25 oranında indirim uygulanır. 53/1-c trafik cezasında da 15 gün içerisinde ödeme yapılır ise indirim uygulanır

 53/1-c Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

 Trafik cezalarının ödeme işlemleri PTT veya bankalar aracılığı ile yapılabilir. Ayrıca sürücüler kendilerine ceza tebliğ edilmeden e-devlet sisteminden cezalarını öğrenip erken ödeme indiriminden de yararlanabilirler.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle