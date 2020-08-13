53/1-C Trafik Cezası nedir? Madde 53/1-C Dönel Kavşak Dönüş Kuralına Uymamak Cezası ne kadar? (2020)

53/1-c Trafik cezası dönel kavşaklarda kurallara uymamak olarak bilinmektedir. Diğer bir ifade ile dönel kavşak kurallarına aykırı hareket eden sürücülere uygulanan cezai işlemdir.

53/1-c Trafik Cezası Ne Kadar?

Ülkemizde en çok hata yapılan yerlerden birisi de dönel kavşaklardır. Bu kavşakları dönerken belirli kurallar bulunur. Bu kurala uymayan sürücülere 132 TL para cezası uygulanmaktadır.

53/1-c Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

Trafik cezaları dışında sürücülerin ehliyetlerine ceza puanları da eklenir. Ceza puanları hiçbir şartta silinmez. 53/1-c trafik cezasında ise 20 ehliyet ceza puanı uygulanır.

53/1-c Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

Trafik cezalarında sürücüler cezanın kendilerine tebliğ edildiği tarihten 15 gün içinde ödeme yaparlar ise %25 oranında indirim uygulanır. 53/1-c trafik cezasında da 15 gün içerisinde ödeme yapılır ise indirim uygulanır

53/1-c Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Trafik cezalarının ödeme işlemleri PTT veya bankalar aracılığı ile yapılabilir. Ayrıca sürücüler kendilerine ceza tebliğ edilmeden e-devlet sisteminden cezalarını öğrenip erken ödeme indiriminden de yararlanabilirler.