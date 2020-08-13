52/1-D Trafik Cezası nedir? Madde 52/1-D Konvoy Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

52/1-d trafik maddesi, konvoy olarak sürüş yapan araçların arasında yeterli mesafenin bulunmamasından dolayı uygulanan ceza şeklidir.

52/1-d Trafik Cezası Tutarı Kaç Liradır?

Bu maddeden dolayı ceza kesilen kişilerin ödeyecekleri tutar geçen yıla oranla 24 TL artış göstererek 132 TL olmuştur.

52/1-d Cezası Alan Kişinin Ehliyetine Kaç Puan Eklenir?

Konvoy arası mesafe bırakmayan kişilere uygulanan cezadan dolayı ehliyetlerine 15 puan eklenir.

52/1-d Cezasında İndirimli Ödeme Var mı?

Birçok trafik cezası gibi konvoy mesafesinin yetersizliğin dolayı kesilen cezalara da indirimli ödeme imkanı sunulmuştur. İndirimli ödemeden yararlanmak için cezanın kesildiği andan itibaren 15 gün içinde ceza ödenmelidir. Eğer 15 gün içinde ödeme yaparsanız %25 indirim ile cezayı 99 TL'ye düşürmüş olursunuz.

52/1-d Cezası Nasıl Ödenir?

Bu cezayı internet kanallarından veya banka şubelerinden ödeyebilirsiniz. Bir diğer ödeme noktası olan PTT şubeleri de ödeme kabul etmektedir.