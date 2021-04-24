51 il büyükşehir olma yolunda

Buna göre, illere, nüfusa bakılmaksızın büyükşehir statüsü kazandırılması gerekliliğine vurgu yapılıyor. Mevcut durumda büyükşehir olabilmek için nüfusunun 750 bin ve daha fazla olması gerekiyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara