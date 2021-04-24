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Haber Giriş: 24.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

51 il büyükşehir olma yolunda

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51 il büyükşehir olma yolunda

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığındaki çalışmayla, illerin statülerinin tekrar düzenlenmesi planlanıyor. Çalışmayla şehirlerde plan ve altyapı bütünlüğünün sağlanması amaçlanıyor.

Buna göre, illere, nüfusa bakılmaksızın büyükşehir statüsü kazandırılması gerekliliğine vurgu yapılıyor. Mevcut durumda büyükşehir olabilmek için nüfusunun 750 bin ve daha fazla olması gerekiyor.

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