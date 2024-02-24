500 saatlik inceleme sonrası bazada yakalanmıştı: Tutuklandı

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Olay, 16 Şubat'ta saat 22.30 sıralarında, Karabağlar ilçesi Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Muhammed Şaşı, kardeşi D.Ş. (22) ile 4 çocuk babası amcası Sertif Şaşı'nın (64) evine gitti. Pazarda balık satan ve amcasıyla 'müşteri kapma' tartışması yaşayan Muhammed Şaşı, belindeki tabancayı çıkarıp peş peşe ateşledi. Yaralanan Sertif Şaşı ile oğlu Erkan Şaşı, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sertif Şaşı, hastanede öldü, Erkan Şaşı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, kaçan Muhammed Şaşı ile kardeşi D.Ş.'nin yakalanması için çalışma yaptı. Aynı gün yakalanan D.Ş. işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

500 SAATLİK İNCELEME

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada 60 kamera kaydı ve yaklaşık 500 saatlik inceleme sonucunda diğer şüpheli Muhammed Şaşı'nın ise Torbalı ilçesinde bir kırsal mahallede saklandığı tespit edildi. Önceki gün yapılan operasyonla Muhammed Şaşı, saklandığı evdeki bazanın içinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliye sevk edilen Şaşı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı