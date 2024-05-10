500 milyon TL değerinde kaçak ayakkabı ele geçirildi

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Ekipler ihbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, Eyüpsultan’daki bir depoda çok sayıda sahte ayakkabı olduğu belirlendi. Polis adresi tespit edilen depoya baskın düzenledi. Baskında, piyasa değeri 500 milyon TL olan 85 bin çift ayakkabı ele geçirildi. Ele geçirilen binlerce çift ayakkabı 24 kamyon ile depodan çıkarıldı. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Vietnam ve Çin’de üretilerek yasadışı yollarla Türkiye’ye sokulan, barkod ve karekodları birebir orijinal olan ayakkabıları, Kurban Bayramı’nda piyasaya sürmeye hazırlandıkları öne sürüldü.