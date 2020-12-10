500 bin TL'lik hırsızlık! Silahla vurdular, araçlarını bıraktılar, çuvallarla kaçtılar

İstanbul, Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi, Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya dün saat 09.00 sıralarında silahlı üç yabancı uyruklu soyguncu girdi. Soyguncular temizlik yapan kuyumcu çalışanı Sinan Yaşar’ı silahla darp ederek etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve kasada bulunan paraları çaldılar.

BAŞINA VURMUŞLAR

Başına aldığı darbeyle yaralanan işyeri çalışanı Sinan Yaşar, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaşar’ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Yan binada oturan Mehmet Çelik, “Hırsız var diye koşa koşa geldim. Çocuğun başına silahla vurmuşlar. Yaraladılar. Çocuk yeni gelmiş. Temizlik yapıyormuş. İşyeri sahibi de kameradan izliyormuş. Hemen beni aradılar. Ben yan sokakta oturuyorum. Koşarak geldim ama yetişemedim. 3 kişilermiş” dedi.

KURYE TAKİP ETTİ

Geldikleri araçla olay yerinden uzaklaşan soyguncular, Millet Caddesi üzerinde bir motosikletli kuryeye çarptı. Motosikletli kurye kendisine çarpan şüphelilere sinirlenerek peşlerine takıldı. Bir süre sonra şüpheliler Çapa Kan Merkezi’nin yanında bulunan demir korkuluklara çarparak durabildi. Araçtan inen şüpheliler ellerindeki 2 çuvalla yaya olarak kaçtı.

Şüphelilerin çarptığı motosikleti kullanan Mertcan Ergen, “Benim motosikletimin sepetine çarptılar. Ben o sinirle peşlerine takıldım. ‘Ne yapıyorsunuz’ dedim. Aksanları yabancıydı. ‘Pardon ağabey’ dediler. Ellerinde 2 çuvalla kaçmaya başladılar. Üç kişilerdi” diye konuştu. Soygunun ardından polis ekipleri kaçan şüphelilerin peşine düştü. Fatih ve çevre ilçelerde süren kovalamacanın ardından soyguncular izini kaybettirdi.