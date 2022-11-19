50 milyon turist hedefi

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İstanbul Havalimanı’nda dün ‘İGART Sanat Projeleri Yarışması’nın kazananı Betül Kotil’in eseri ‘Saya’nın Sesi’ sergisi açıldı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın kültür ve sanata destek projeleri kapsamındaki açılışta konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Biliyorsunuz bu yıl Türkiye olarak 50 milyondan fazla turist hedefimiz var ve bu sayının 15 milyondan fazla bir kısmını biz İstanbul’da ağırlayacağız ve yine bu sayının yaklaşık 10 milyondan fazla bir kısmı da İGA üzerinden İstanbul’a giriş ve çıkış yapacaklar” dedi. Ersoy şöyle devam etti:

25 MİLYON TURİST BURAYA AYAK BASIYOR

“Buranın bir özelliği daha var, 15 milyon turist giriş yapmadan İGA üzerinden başka noktalara dağılacaklar yani 25 milyon turist İGA’ya ayak basıyor ve ülkemizden ayrılıyor. Normal Türk vatandaşlarını da dahil edecek olursak günde ortalama 300 bin kişinin bu havalimanından bir şekilde temas ettiğini görüyoruz. Bizim Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlattığımız bir süreç var. Festivallerin ana vizyonu vatandaşlarımızın kültür ve sanata olan etkileşimini sağlamak. Kamusal alanda gerçekleştirilen bu tarz sanat faaliyetleri ve etkinlikler vatandaşlarımızın kültür ve sanata olan erişimini kolaylaştıran etkinlikler. İGA’nın yapmış olduğu bu çalışma diğer büyük gruplara da örnek olur diye düşünüyorum. Kültür ve sanat faaliyetlerinin İstanbul’un her noktasından ülkemizin her noktasına yayılmasını diliyorum.”





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Tanıtımı yapılan eserin sahibi Betül Kotil ise “Saya’nın Sesi bugün canlı haliyle yerini aldı, canlı diyorum çünkü eserin bir ruhunun olduğuna inanıyorum. Bu ruh hem sanat hem de zanaat ile harmanlanmış bir ilişki. Saya, havalimanında yerini aldı ve izleyiciyle buluştu” diye konuştu.