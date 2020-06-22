50 büyükelçinin ‘turizm turu’, Aspendos’ta alkışlı final

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Yeniden Keşfet’ konsepti kapsamında 50 ülkenin büyükelçisini Antalya’da ağırlayan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, programı izleyen gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Ersoy, özetle şunları söyledi:

‘BİZİM ÜLKEMİZLE DE PAYLAŞIN’ DEDİLER

“(Büyükelçileri ağırlama) Uluslararası hava trafiğini yeniden başlatabilmek adına aşama aşama faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bunların sonuncusu da Türkiye’ye yoğun olarak turist trafiği sağlanan ülkelerin büyükelçilerini 1 Haziran sonrası hayata geçirdiğimiz, sağlıklı turizm sertifikasyon programının tanıtımı için Antalya’ya davet etmek oldu. Bu anlamda sertifikasyonu yerinde deneyimleme şansına sahip oldular. Hem de önlemlerin ne kadar düzenli ve düzeyli şekilde çalıştırıldığını görme fırsatı yakaladılar. Büyükelçiler, çoğunlukla beklentilerinin çok üzerinde bir sertifikasyon programıyla karşılaştıklarını söyledi. Birçoğu da özellikle basın mensupları kendi ülkeleriyle de bu programın paylaşılmasını istiyorlar.

(Pandemi sigortası) Sigorta sistemi çok basit. Açıkçası emsalleriyle karşılaştırdığımızda oldukça da cazip. 2 bin Euro ile 7 bin Euro arasında limitleri var. Çok düşük bir sigorta paketi de alabilirsiniz. 13 Euro, 15 Euro gibi. Biraz daha yükseltip 23 Euro’luk bir sigorta yaptırıp 7 bin Euro’ya kadarki haftalık konaklamalar için tedavi limit sigortası yaptırabilirsiniz. Bu sigortanın sebebi bazı ülkelerin sigortaları pandemide geçerli olmuyor. Biz de en ufak bir risk kalmasın diye internet üzerinden rahatlıkla satılabilecek sigorta sistemini 1 Temmuz itibariyle sağlıyoruz.

İKİNCİ DALGA EKOVİRÜS

(Almanya’nın Türkiye dahil bazı ülkelere seyahat kısıtlaması) Koronavirüsün ikinci dalgası ekovirüs şeklinde geliyor. O yüzden kendince her ülke bazı önlemler almak istiyor. Avrupa ülkeleri de paranın Avrupa sınırları içerisinde kalması için önlem almış olabilir. Tabii bunu dolaylı bir şekilde yapıyor olabilirler, net şekilde söyleyemiyor olabilirler. Ama sonuçta AB ülkelerinin halkları, özellikle Türkiye’deki tatili çok özlediler. Bize gelen taleplerden çok net belli oluyor. 2021 yılı için erken rezervasyonlar çok daha erken başladı. 2020 yılında tatile çıkmaktan vazgeçen birçok turist 2021 için şimdiden Türkiye’ye erken rezervasyon yaptırmaya başladı. Görüşmeler devam ediyor Avrupa ülkeleriyle, birçoğu da zaten ufak ufak hava trafiklerini açmaya başladılar.

ALMANYA ZİYARETİ

Ben 1 hafta 10 gün içerisinde çok olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum. Hava trafiği de aşamalı şekilde açılır diye düşünüyorum. Dışişleri Bakanımızla Almanya ziyareti planlıyoruz. Orada Sağlık Bakanlığımızdan üst düzey yetkilileri de götürüp rakamlarımızı paylaşacağız.

Türkiye genelinde turizm hareketleri başladı. Özellikle hafta sonu kaçamakları olarak baktığınızda da çok ciddi hareketlenmeler görüyoruz. Özellikle butik otellerde haftasonları dolulukların çok yükseldiğini görüyoruz. Yüzde 50’lere varan artış görüyoruz.”

HER ŞEY DAHİL NASIL OLACAK Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Umut Erdem

Bakan Ersoy otellerdeki her şey dahil konsepti için de “Ciddi bir yanlış algılama var. Ne her şey dahil kalktı ne de açık büfe. Sadece açık büfenin sunum şekli değişti. Açık büfe yine aynı zenginliğiyle duruyor. Aynı yoğunluğuyla da duruyor. Eskiden siz kendiniz alıyordunuz. Şimdi bir camekanın arkasında duruyor. Şimdi siz işaret ediyorsunuz, aşçı istediğiniz kadar tabağınıza koyuyor. Tek değişen bu” dedi.

7 TENOR’U DİNLEDİLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Yeniden Keşfet’ konseptiyle Antalya’da ağırladığı 50 büyükelçi için hazırlanan Aspendos Antik Tiyatrosu’ndaki özel ‘7 Tenor’ konseri, konuklara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliği büyük bir ilgi ile takip eden misafirler, sanatçıları ayakta alkışlayarak bis yaptılar.

Tarihi yapıda şefliğini İtalyan Antonio Pirolli’nin üstlendiği Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile birlikte tenorlar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Hakan Aysev, Şenol Talınlı, Bülent Bezdüz, Efe Kışlalı, Hüseyin Likos ve Aydın Uştuk sahne aldı.

Özel güvenlik ve sağlık tedbirleri alınan otobüslerle antik tiyatroya gelen büyükelçiler, aralarında boşluklar bırakılan minderlere oturdular. Konuklar tüm gece boyunca da maskelerini çıkarmamaya özen gösterdiler.

14 ARYA SESLENDİRİLDİ

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün büyükelçiler için hazırladığı özel konser programında, 14 eser seslendirildi. Bakan Ersoy’un da katıldığı bir buçuk saatlik programın sonunda, büyükelçiler sanatçıları uzun bir süre ayakta alkışladılar. Büyükelçiler bis yaparak, sanatçıları tekrar sahneye davet etti. Büyükelçilerin bu isteğini kuramayan yedi tenor, hep birlikte sahneye çıkarak birlikte şarkılarını seslendirdiler.