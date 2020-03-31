50 bin kişiye ilk vefa

İSTANBUL’da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından belirlenen, sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşa ulaştırılacak olan ‘Vefa İstanbul Sosyal Destek Grubu Gıda Kolileri’ aralarında, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un da bulunuduğu şadamlarının katkılarıyla hazırlandı. Maltepe’de yardım kolilerinin dağıtımından önce bir konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şunları söyledi:

65 BİN ‘RİCA’YA YANIT

“Kaymakamlarımızın koordinasyonuyla, vefa sosyal destek grupları ve onların yönetiminde Vefa İletişim Merkezleri, 115, 156 çağrı merkezlerimizce harekete geçen bu merkezde, yerel yönetimler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçemizin görevlileri var. Kızılay, AFAD ve gönlü hayırdan yana yer alan STK’larımızdan, o masada bulunması uygun görülen hepsine yer verdik. 22 Mart saat 13.00’ten bu yana yaklaşık 73 bin çağrı aldık. Ve 65 bin üzerinde büyüklerimizin ricalarını, talimatlarını yerine getirdik. Aradaki 7-8 bin kişilik rakam da bilgi edinme hususundaydı. Sokağa çıkma yasağı devam ettikçe, bu hizmet de devam edecek. Bu çağrılarla anbean büyüklerimizin emrindeyiz ama yetmez, biz her hafta onların evlerine bir gıda yardım kolisi takdim edeceğiz.

FUTBOLCULAR DA VAR

Bu 300 bin kolinin bir lirasında devletin parası yok. Buraya gelinceye kadar 9 hayırseverdi. Bir hayırsever daha duymuş, aradı. Aslında pek çok hayırsever var. Ama 10 hayırseverimizle bu kolilerin toplam sayısı 333 bine ulaştı. Bu hafta dağıtılacak olan 50 bin gıda kolisinin hayırseveri Kalyon Holding, Cemal Kalyoncu Bey. İkinci hafta Limak Holding, Nihat Özdemir Bey. Üçüncü hafta Cengiz Holding, Mehmet Cengiz Bey. Dördüncü hafta MNG Holding Mehmet Nazif Günal Bey. Beşinci hafta Demirören Holding, Yıldırım Demirören Bey. Altıncı hafta 25 bin koli LCW Vahap Küçük Bey, 10 bin koli Fuat Tosyalı Bey, 5 bin koli Mesut Toprak Bey, 10 bin koli ‘Getir’ firmamız. Buraya gelirken yolda Ali Koç Bey de aradı ve ‘Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tüm futbolcularının 33 bin kolisini mutlaka verirseniz biz minnettar oluruz’ dedi. Ben de milletimiz adına kabul ettim ve 333 bin koli oldu.”

FARKLI BİR PROGRAM

“50 bin adres. Bu haftadan itibaren 6 hafta boyunca her hafta devam edecek. Bu kolileri farklı bir programla dağıtıyoruz. Her birinin navigasyon programlarına uygun adreslerini, enlem, boylamlarını aldık. İstanbul’da önemli bir girişimcimiz ‘Getir’, içinde bulunduğumuz depoda tanzim ediyor. Bunlar burada İl Tarım Müdürlüğü gıda mühendislerimizin gözetiminde büyük bir heyecanla, aşkla gece gündüz 24 saat hazırlanıyor. Eşzamanlı 39 ilçede 7-8 bin hanenin kapısını çalıp takdim edeceğiz.”