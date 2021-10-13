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5 yıldızlı otelde turistlerin 'kız arkadaş' kavgası!

#Kavga#Otel#Turist

Antalya'da 5 yıldızlı otelde tatil yapan Rus ve İngiliz turistler arasında, 'kız arkadaşa bakma' nedeniyle kavga çıktı. İki grubun tekme, tokat ve yumruklu kavgasını otelde konaklayanlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Rus ve İngiliz turistlerin otelde kız arkadaş kavgası kameradaRus ve İngiliz turistlerin otelde kız arkadaş kavgası kamerada
Rus ve İngiliz turistlerin otelde kız arkadaş kavgası kamerada

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İki turist grubu arasındaki kavga, pazartesi akşamı Muratpaşa ilçesindeki 5 yıldızlı otelde çıktı. Rus ve İngiliz turistler, bahçede otururken birbirlerine laf atmaya başladı. Rus gruptan bir kişi ile diğer gruptan İngiliz turist, birbirlerine saldırdı. 'Kız arkadaşa bakma' nedeniyle çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. İki turist grubu, kavgayı önce seyretti ardından dahil oldu.

Otelde konaklayan diğer turistler, endişeyle izlerken, tesis çalışanları ise kavgaya müdahale etmedi. Rus turist, bahçe masa ve koltuklarını parçaladı. Turistlerin kız arkadaşları da çığlık atarak, bahçeye gelip, kavga edenleri ayırdı. Rus turistin burnu, İngiliz turistin ise kolu kırıldı. Turistler, otele gelen sağlık ekibi tarafından tedavi edildi.

İngiliz ve Rus turistlerin tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı anlar, otelde kalan diğer müşteriler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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#Kavga#Otel#Turist