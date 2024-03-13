5 yılda ulaşım yatırımı yok

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, dün Bahçelievler Kongre ve Kültür Merkezi’nde Erzurumlu vatandaşlar ile iftarını yaptı. İftar yemeği programında Kurum’a Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır eşlik etti.Buradaki konuşmasında İBB yönetimine eleştirilerde bulunan Kurum, ‘’Birçok misafirimizin iftara bile yetişemediği durumla karşı karşıyayız. İstanbul’da yaşamak çile haline geldi, maalesef 5 yılda yapılmış ulaşım yatırımı yok. Yapılmayı bırakın, ihalesini yaptığımız metro hatlarını bile iptal ettiler. Onlar ne yaparsa yapsın, milletimizin refahı için önümüzdeki 5 yıl içinde mevcut metro hattını 650 kilometreye biz çıkaracağız’’ dedi.

‘5 BİN KONUT DÖNÜŞTÜREBİLDİLER’

İstanbul’un deprem şehri olduğuna dikkat çeken Kurum, ‘’Burada hemen 39 ilçede dönüşüm yapmamız gerekiyor. Biz 650 bin konut yapacağımızı, yarısını İBB olarak karşılayacağımızı ifade ettiğimizde yarı zamanlı belediye başkanı ‘650 bin konut yapılmamalı’ diyor. 5 yılda sadece 5 bin konutu dönüştürebildiler. 5 yılda 5 bin konutu dönüştüremeyenler mi yönetecek yoksa İstanbul’da 170 bin, Türkiye’de 365 bin konutu dönüştürenler mi? Vatandaşlarımızda bu soruların yanıtlarını vermelerini istiyorum’’ sözlerini ifade etti.