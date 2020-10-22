5 yıl sonra ilk duruşma: Tahir Elçi davası olaylı başladı

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, merkez Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare’nin çatışmalarda tahrip olmasına tepki amacıyla, 28 Kasım 2015’te basın açıklaması yaptı. Bu sırada PKK’lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Tahir Elçi başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 5 yıllık soruşturma sonunda firari PKK’lı terörist Uğur Yakışır ile polis memurları S.T., F.T. ve M.S.’ye dava açtı. Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması dün görüldü. Polis ekipleri duruşma öncesinde Diyarbakır Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. HDP’li milletvekilleri, çok sayıda baro başkanı, avukatlar, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile Tahir Elçi’nin eşi stajyer avukat Türkan Elçi duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame 3 Cumhuriyet savcısı tarafından okundu.

SEGBİS İTİRAZI

Polisler S.T., F.T. ve M.S. bulundukları illerden SEGBİS ile savunma yapmak istedikleri sırada, avukatlar, sanıkların duruşma salonunda sorgulanmasını talep etti. Avukatların itirazları nedeniyle sanıklar savunma yapamayınca, mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından başlayan duruşmada söz hakkı verilmeden konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarılabileceği konusunda uyarıldı. Daha sonra diğer avukatların da söz almak istemesi nedeniyle duruşma salonunda gerginlik çıktı. Gerginliğin ardından duruşma salonuna çevik kuvvet geldi. Çevik kuvvet polisleri duruşma salonunda önlem alırken, avukatlar yaptıkları savunmada reddi hâkim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, reddi hâkim talebiyle ilgili karar verilmek üzere dosyayı üst mahkemeye gönderdi. Duruşma 3 Mart 2021’e ertelendi.

ADALETİN SESİNİ BEKLİYORUZ

Türkan Elçi duruşmada okuyamadığı mektubunu çıkışta okudu. Elçi mahkeme heyetine, “Elimiz yüreğimizde, kulaklarımız kirişte adaletin sesini beklemekteyiz. Çektiğimiz bunca acıyı, mağduriyeti dipsiz karanlık bir mezbura kapatıp üzerini betonla örtmeye çalışıp, vebal yüklenmeyin hâkim bey” diye seslendi.