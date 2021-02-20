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Gündem
Ayşegül USTA/İSTANBUL
Haber Giriş: 20.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

5 yıl hapsi isteniyor

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5 yıl hapsi isteniyor
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ESKİ sevgilisi şarkıcı Sıla’yı darp ettiği iddiasıyla toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural’ın hakkında verilen bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

Davada görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Kural’ın, ‘basit yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından toplamda 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme duruşmaya katılmayan tanık Çağla Yılmaz’ın zorla getirilmesine, Kural’ın avukatlarının mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için 2 hafta süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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