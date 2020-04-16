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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2020 - 14:40,Son Güncelleme:

5 yaşındaki çocuğun üzerine giysi dolabı devrildi

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5 yaşındaki çocuğun üzerine giysi dolabı devrildi
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğun üzerine giysi dolabı devrildi. Yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Gürbüz Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. 5 yaşındaki Ahmet E., evde oynarken giysi dolabına tırmanmaya çalıştı. Ancak dolap devrildi. Dolabın altında kalarak yaralanan çocuk, babası Muhammed E. (35) tarafından kurtarıldı. Eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ahmet E., götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı. Ahmet E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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