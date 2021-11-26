5. yargı paketi: İcradan çocuk teslimine son

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İCRA DEVREDEN ÇIKARILDI: Yasayla, “çocuk haczi” olarak da bilinen sorunlu boşanma ve velayet davalarındaki ebeveynlerden birinin çocuğunu diğer ebeveynle görüştürmemesi halinde “icra” yoluyla çocuğun haczedilerek görüştürülmesine ilişkin 89 yıllık uygulamaya son verildi. Yeni düzenlemeyle, çocuk tesliminde icra memurları devreden çıkarılırken bu görev Adalet Bakanlığı’nca kurulan ‘Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri’ne verildi.

UZMAN ELİYLE OKUL VE KREŞLERDE: Çocuk teslimi süreci psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar eliyle yapılacak. Çocuk teslimine ya da çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin işlemler, çocuğun örselenmesine neden olmayacak şekilde okul ve kreş gibi mekanlarda olacak. Çocuk teslimini engelleyenler, disiplin hapsiyle cezalandırılacak.

MAHKÛMLARIN COVID-19 İZNİ UZATILDI: Yasayla, cezaevlerindeki COVID-19 nedeniyle infazlarını evlerinde geçirenlerle ilgili de yeni düzenlemeye gidildi. 30 Kasım’da sona erecek COVID-19 izinleri 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı.