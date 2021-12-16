5 soruda hem güvenli hem konforlu ısınma

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1) Neden kombi kullanmalıyım?

Isınmak için çok farklı yöntem mevcut. Ancak kombiler, hem konfor hem de ekonomik olarak bu seçeneklerin içinde en avantajlılardan biri. Kombi kullanarak yakılan bedel kadar ödeme yaparsınız. Hem yaz hem de kış aylarında sıcak suyu rahatlıkla kullanabilirsiniz.

2) Kombiyi evimin nerelerine monte etmemeliyim?

Kombinizi açık balkon, baca duvarları, toplu kullanım alanları, merdiven boşlukları ve asansör boşluklarına monte etmemelisiniz. Eğer açık balkona monte edilmesi gerekiyorsa, ya balkon tamamen kapatılmalı yada kombiyi içine alacak şekilde hava alan dolap benzeri bir şey yapılmalıdır.

3) Basınç göstergesi kaçta olmalıdır?

Kombilerin üzerinde bir su göstergesi bulunur. Bu gösterge radyatörlerin içindeki suyun basınç değerini bar cinsinden gösterir. Bar göstergesi, kombi pompasının verimli çalışması için 1.5-2 bar arasında olmalıdır.

4) Kombi bakımı ne zaman yapılmalıdır?

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Kombi bakımının yapılması hem güvenliğiniz hem de cihazınızın verimliliği için büyük önem taşır. Her yıl eylül/ekim ayında kombi filtresi temizlenmeli, kombi bakımı yapılmalıdır. Periyodik bakım düzenli yapılırsa enerji tasarrufu sağlanır.

5) Petekleri temizlemeli miyim?

Kombi bakımı kadar peteklerin temizliğine de önem gösterilmeli. Zamanla ısınıp soğuyan suyun çamurlaşması nedeniyle peteklerden alınan verim düşebilir. Kombiyi yüksek sıcaklık ayarına getirseniz bile petekleriniz ısınmayabilir. Peteklerinizin temizliğini düzenli yaptırdığınız zaman alacağınız sonuç verimli olur ve doğalgaz faturalarınız düşer.