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GeriGündem 5 sınır kapısında 82 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
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Gündem
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
Haber Giriş: 20.01.2021 - 15:34 | Son Güncelleme:

5 sınır kapısında 82 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

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5 sınır kapısında 82 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
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GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 sınır kapısında, 2020 yılında 82 milyon 345 bin lira değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kilis’in Öncüpınar ve Çobanbey, Gaziantep’in Karkamış ile Şanlıurfa’nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki sınır kapılarında, geçen yıl Türkiye’den Suriye’ye götürülmek istenen veya Suriye’den Türkiye’ye getirilmek istenen 82 milyon 345 bin lira değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı ürünlerin başında 220 bin 678 paket sigara ile 2 bin 117 de cep telefonunun geldiği belirtildi.

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