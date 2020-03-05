5 Mart 2020 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı - 646. Süper Loto sonuçları ilan edildi (Büyük ikramiye 10 milyona katlandı)

Süper Loto sonuçları 5 Mart Perşembe akşamı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzlenen kuranın ardından belli oldu. Zengin olmak isteyen vatandaşların umut kapısı olan canlı Şans Topu çekilişini takip edenler, bu hafta hangi numaraların ikramiye kazandırdığını araştırmaya başladı. 646. hafta Süper Loto sonuçları ve ikramiye tutarları, kurumun internet sitesinden Süper Loto sonuç sorgulama ekranı aracılığı ile öğrenilecek. İşte, merakla beklenen 5 Mart 2020 Süper Loto canlı çekiliş sonuçları ve MPİ Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

Süper Loto oyununun 646'ncı hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 133 bin 583 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 65 kişi 10 bin 541 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 954 kişi 188 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 81 bin 857 kişi 15 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

5 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto oyununun 646'ncı hafta çekilişleri noter huzurunda saat 21:15'te gerçekleşti. 5 Mart Süper Loto çekilişinde bu hafta çıkan şanslı numaralar şunlar oldu;

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Süper Loto oyununun 645. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 107 bin 670 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 61 kişi 9 bin 759 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 256 kişi 198 lira 45'er kuruş, 3 bilen 69 bin 199 kişi 15 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

Geçen hafta Süper Loto'da 7 milyon TL devretti

Süper Loto oyununun 645. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 107 bin 670 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 61 kişi 9 bin 759 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 256 kişi 198 lira 45'er kuruş, 3 bilen 69 bin 199 kişi 15 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto kolonu nasıl doldurulur?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.