MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri5 liraya 'kazı- kazan' aldı! 200 bin lira kazandı
GeriGündem 5 liraya 'kazı- kazan' aldı! 200 bin lira kazandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2021 - 14:56 | Son Güncelleme:

5 liraya 'kazı- kazan' aldı! 200 bin lira kazandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Çorum'da bir talihli, 10 TL vererek aldığı 2 kazı- kazan kartından birinden 200 bin TL'lik ödül kazandı. İkramiyenin çıktığı bayinin işletmecisi Rıfat Umur, “Heyecandan yerinde duramıyordu kıpır kıpırdı” dedi.

Çorum'da ismi açıklanmayan kişi, Hürriyet Meydanı Saat kulesi bitişiğindeki bir bayide kazı-kazan şans oyunu oynadı. 10 TL karşılığında 2 tane kazı-kazan kartı alan talihli, 'Süper 7' olarak bilinen büyük ikramiyeyi kazandı. Bileti kazıdığında '7' rakamının karşısında 200 bin TL'lik ikramiyenin sahibi olan talihli, büyük sevinç yaşadı. Bayiden ikramiyeyi ne şekilde alacağı konusunda görüşen talihli, ödemenin yapılacağı bankaya yönlendirildi.

20 TLye aldığı 4 tane kazı-kazandan 200 bin TL kazandı
20 TL'ye aldığı 4 tane kazı-kazandan 200 bin TL kazandı!

İkramiyenin çıktığı bayi işletmecisi Rıfat Umur, “30 yaşlarında bir gençti. Koşarak içeri girdi. ‘Tutturdum, tutturdum’ diye bağırdı. Baktık 200 bin TL kazanmış, sonra parayı nasıl alacağını yetkililerden öğrendik ve kendisine de izah ettik. Çok heyecanlıydı, yerinde duramıyordu kıpır kıpırdı” dedi.

5 liraya kazı- kazan aldı 200 bin lira kazandı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi