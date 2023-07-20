5 kişinin ölümüne neden olan sürücüden pişkin ifade

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İzmir Menderes’te Özcan Özer (57) yönetimindeki 34 DEB 698 plakalı otomobile, 30 Haziran günü makas atarak ilerleyen Yusuf İslam Koçak’ın (19) kullandığı 35 ADF 564 plakalı hafif ticari araç yandan çarptı. Özer, otomobilin kontrolünü yitirdi. Araç refüjü aşıp karşı yönden gelen İsmail Akdar’ın (50) kullandığı 09 BU 404 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada, Sibel Özer (54), Özcan Özer ile oğulları Ali Alperen Özer (18), Şengül Akbaş (64) ve Mustafa Kemal Karaca yaşamını yitirdi, her 2 araçtaki 20 kişi yaralandı. Kazadan sonra hızla uzaklaşan sürücü Koçak, yakalanıp tutuklandı. Tespit tutanağında, Özcan Özer ile İsmail Akdar’ın kusursuz olduklarının belirlendiği, tüm kusurun Koçak’ta olduğu kaydedildi.

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Sibel-Özcan Özer çifti de oğulları Ali ile birlikte kazada yaşamını yitirdi.

SİTE GÜVENLİĞİ İHBAR ETMİŞ

Koçak’ın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Koçak ifadesinde, normal bir hızla gittiğini, önünde aniden duran aracı sollamak isterken arkadan gelen bir başka aracın kendisini sıkıştırdığını ve bu sırada Özer’in kullandığı otomobile yandan temas ettiğini söyledi. Koçak, ifadesinde kazanın büyük olmadığını düşünüp yoluna devam ettiğini de öne sürdü. Öte yandan, Koçak’ın, kazadan sonra Kısıkköy Mobilyacılar Sitesi’ne girip aracını yol kenarına park ederek beklediği de ortaya çıktı. Sitede görevli güvenlik görevlilerinden birinin araçtan şüphelenip plakasını not aldığı, sosyal medyada gördüğü kaza görüntüleriyle aynı olduğunu fark edince de jandarmaya ihbar ettiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Şengül Akbaş.