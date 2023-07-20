×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

5 kişinin ölümüne neden olan sürücüden pişkin ifade

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Menderes#Kaza
5 kişinin ölümüne neden olan sürücüden pişkin ifade
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 07:00

Trafikte makas atarak ilerleyip 5 kişinin öldüğü kazaya yol açan sürücü Yusuf İslam Koçak’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Koçak ifadesinde, kazanın büyük olmadığını düşünüp yoluna devam ettiğini söyledi.

Haberin Devamı

İzmir Menderes’te Özcan Özer (57) yönetimindeki 34 DEB 698 plakalı otomobile, 30 Haziran günü makas atarak ilerleyen Yusuf İslam Koçak’ın (19) kullandığı 35 ADF 564 plakalı hafif ticari araç yandan çarptı. Özer, otomobilin kontrolünü yitirdi. Araç refüjü aşıp karşı yönden gelen İsmail Akdar’ın (50) kullandığı 09 BU 404 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada, Sibel Özer (54), Özcan Özer ile oğulları Ali Alperen Özer (18), Şengül Akbaş (64) ve Mustafa Kemal Karaca yaşamını yitirdi, her 2 araçtaki 20 kişi yaralandı. Kazadan sonra hızla uzaklaşan sürücü Koçak, yakalanıp tutuklandı. Tespit tutanağında, Özcan Özer ile İsmail Akdar’ın kusursuz olduklarının belirlendiği, tüm kusurun Koçak’ta olduğu kaydedildi.

5 kişinin ölümüne neden olan sürücüden pişkin ifade

Sibel-Özcan Özer çifti de oğulları Ali ile birlikte kazada yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

SİTE GÜVENLİĞİ İHBAR ETMİŞ

Koçak’ın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Koçak ifadesinde, normal bir hızla gittiğini, önünde aniden duran aracı sollamak isterken arkadan gelen bir başka aracın kendisini sıkıştırdığını ve bu sırada Özer’in kullandığı otomobile yandan temas ettiğini söyledi. Koçak, ifadesinde kazanın büyük olmadığını düşünüp yoluna devam ettiğini de öne sürdü. Öte yandan, Koçak’ın, kazadan sonra Kısıkköy Mobilyacılar Sitesi’ne girip aracını yol kenarına park ederek beklediği de ortaya çıktı. Sitede görevli güvenlik görevlilerinden birinin araçtan şüphelenip plakasını not aldığı, sosyal medyada gördüğü kaza görüntüleriyle aynı olduğunu fark edince de jandarmaya ihbar ettiği öğrenildi.

5 kişinin ölümüne neden olan sürücüden pişkin ifade

Kazada hayatını kaybeden Şengül Akbaş.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Menderes#Kaza