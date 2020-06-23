5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise hâlâ kayıp... Kestel gözyaşı

Bursa Kestel’de önceki akşam sağanak ve dolu nedeniyle bazı dereler taştı. Tarım arazileri, sular altında kalırken, bazı ağaçlar devrildi, yolları ise su bastı. Sağanağın etkisiyle Dudaklı Mahallesi’nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı evin 1’inci katında oturan aile, eve su dolmaya başlayınca hemen dışarı çıktı. Sele kapılan çiftçiyi köy meydanında mahalle sakinleri, suyun içinden kurtardı. Evin içinde kalan bedensel engelli Kader Akbaba (24) ise yaşamını yitirdi. Ahmet Bilen (32), eşi Türkan Bilen, annesi Nazime Bilen (74), kızı Medine Bilen (10) ile yeğeni Derya Bilen (16) de bağ evlerindeyken, sel sularına kapıldı. Ailenin 4 ferdinin de cansız bedenleri bulunurken, Derya Bilen’e ulaşılamadı. Ahmet Bilen’in diğer çocukları Ecrin, Ali Osman ve Beyrin’i ise bağ evine götürmediği, onların felaketten kurtulduğu öğrenildi.

TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU

Afet bölgesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel taşkınlarından etkilenen kırsal Dudaklı, Narlıdere ve Kayacık mahallelerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Olay gerçekleştiği andan itibaren tüm ekiplerin seferber olduğunu belirten Bakan Soylu, “Gerek gıda olsun, gerek temizleme çalışmaları olsun çalışmalar sürüyor. Selin sürüklediği 10’un üzerinde araç alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı AFAD olarak evvela evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza ilk olarak 5 bin liraya kadar yardımda bulunacağız” dedi.

2 MİLYON TL'LİK HİBE DESTEĞİ

Sel taşkınları nedeniyle tarım arazilerinin büyük zarar gördüğüne işaret eden Bakan Pakdemirli de “1 milyon TL’ye yakın bir destek ayarladık. 26 ekip, 52 kişi tarımsal hasarın tespitiyle ilgili çalışmalarına devam ediyor. 5 ilçe, 43 köy ve 25 bin 650 dekar alan zarar görmüş görünüyor. 17 küçükbaş hayvanımız, 58 arılı kovanımız telef olmuş görünüyor” diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Bekir Pakdemirli, “Asla dere yataklarına ev yapmamamız gerekiyor. Bursa’da tarım sigortalılık oranı yüzde 18 yani olması gerekenin 5’te biri. Bu köylerin birçoğu da orman köyleri. Bu sebeple ORKÖY kapsamında bu köylerimize 2 milyon lira biz de hibe desteği vermeyi öngördük. Hasar görmüş arkadaşlarımız ellerindeki hasar tespit raporlarıyla Tarım Kredi’ye ve Ziraat Bankası’na borçlarını erteleyebilecekler” ifadelerini kullandı. Sel sebebiyle hayatını kaybeden Kader Akbaba’nın cenazesi de toprağa verildi. Kader Akbaba’nın tabutunu bakanlar taşıdı.

ERDOĞAN’DAN TAZİYE TELEFONU

Bakan Pakdemirli ve Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefonla bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi.

Ardından Erdoğan, selde hayatını kaybeden kişilerin yakınlarıyla görüştü. Başsağlığı ve taziye dileklerini ileten Erdoğan, şunları kaydetti: “Öncelikle tabii ki Allah’a hamdederiz. Burada bir felaket cereyan etti. Bu felaket neticesinde 5 kardeşimizi kaybetmenin hüznü içindeyiz. Rabbim yardımcımız olsun. Bize düşen şüphesiz ki tedbirdir. Ama bazen tabii ki bu kazalar, tedbiri de aşıyor. Onun için bu kaybettiğimiz kardeşlerimizin tüm ailelerine Allah’tan sabırlar diliyorum.”

İLÇE SUYA GÖMÜLDÜ





AKOM UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) de İstanbul geneli için ‘gök gürültülü sağanak’ uyarısı yapıldı. Hafta sonu mola veren yağışların tekrardan başlaması ve çarşamba gününe kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.