5. kattan düşerek öldüğü iddia edilmişti... Mahkeme buz kesti: Almanya'da düğünüm olduğu gün babam annemin bileklerini kesmişti

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Bakırköy 13. Ağır Ceza mahkemesindeki duruşmaya maktul Sadet Fidan'ın ailesi ve avukatları salonda hazır bulundu. Sadet Fidan'ın oğlu Ömer Polat, tutuklu sanık olan babası Hüseyin Polat'ın duruşma salonuna getirilmeden önce ifadesini vermek istedi.

Ömer Polat ifadesinde, “Ölen kişi benim annem olur. Annemle babam arasında küçüklüğümüzden beri şiddetli geçimsizlik vardı. Babam bana da anneme de şiddet uygulardı. 2018 yılında Almanya'da düğünüm olduğu gün babam annemin iki bileğini kesmişti. Annemi hastaneye yetiştirmiştim dikiş atılmıştı. Annem eşimin ailesine mahcup olmamak için cam kesti şeklinde beyanda bulunduğundan herhangi bir işlem yapılmadı. Annem vefat ettiği sırada ben Almanya'daydım. Ben babamın annemi etkisiz hale getirip onu attığını düşünüyorum. Çünkü annem çok neşeli hayat dolu bir insandı. Olaydan 2 gün önce benim oğlum dünyaya gelmişti. Annem ona kazak örüyordu, Ağustos ayında Almanya'ya gelecekti. Bu sebeple annemi attığını düşünüyorum. Babamla yüz yüze de gelmek istemiyorum. Duruşma salonundan ayrılmak istiyorum" dedi.

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Ömer Polat'ın dışarı çıkmasının ardından Hüseyin Polat'ın duruşma salonuna getirildi.

“AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ"

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı olaydan önce Hüseyin Polat'ın gerek çocuklarına gerekse diğer yakınlarına değişik zamanlarda "Sadet'i öldüreceğim" şeklinde konuşmuş olması, olay yerinde kan izlerinin bulunması ve birçok delillin değerlendirilmesiyle sanığın eski eşini darp edip evin penceresinden aşağı atarak kasten öldürdüğünü belirtti. Hüseyin Polat'ın 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Mahkeme mütalaaya karşı savunma yapılması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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