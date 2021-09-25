5 katlı binada yangın paniği: 11 kişi dumandan etkilendi

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DHA- Yangın, saat 03. 45 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi 21'inci sokaktaki 5 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Bodrum kattan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı bodrum katta mahsur kalanları çıkarmak için dairenin cam ve demir korkuluklarını kırarak içeri girdi.

Binanın için saran dumandan etkilenen 3'ü çocuk 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 11 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren yoğun çabalar sonucu yangını söndürdü. Soruşturma başlatılan yangının kesin çıkış nedeni, incelemelerin ardından belirlenecek.