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5 katlı binada yangın paniği: 11 kişi dumandan etkilendi

#Sultangazi#Yangın#Yaralanma
5 katlı binada yangın paniği: 11 kişi dumandan etkilendi

Sultangazi'de 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, dairenin cam ve demir korkuluklarını kırarak dairede mahsur kalan ve dumandan etkilenenleri kurtarırken, yarım saatlik çalışma ile yangını söndürdü.

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DHA- Yangın, saat 03. 45 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi 21'inci sokaktaki 5 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Bodrum kattan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı bodrum katta mahsur kalanları çıkarmak için dairenin cam ve demir korkuluklarını kırarak içeri girdi.

5 katlı binada yangın paniği: 11 kişi dumandan etkilendi

Binanın için saran dumandan etkilenen 3'ü çocuk 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 11 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren yoğun çabalar sonucu yangını söndürdü. Soruşturma başlatılan yangının kesin çıkış nedeni, incelemelerin ardından belirlenecek.

5 katlı binada yangın paniği: 11 kişi dumandan etkilendi

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#Sultangazi#Yangın#Yaralanma