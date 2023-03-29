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5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

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#Yangın#Denizli#Denizli Haberleri
5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 15:35

Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki site içinde bulunan apartmanın çatısı, vatandaşların korku dolu gözleri önünde alev alev yandı.

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Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Servergazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; site içinde bulunan 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

Yangının büyümesi üzerine ihbarda bulunan komşular, ardından binayı boşaltmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, büyüyen alevleri kontrol atlına almak için zamanla mücadele etti. Bölgenin bir çok noktasından gözüken alevler, yoğun mücadele sonrası kontrol altına alındı. Vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

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#Yangın#Denizli#Denizli Haberleri

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