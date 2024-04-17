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5 ilde Sibergöz-31 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 18 kişi yakalandı

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#Sibergöz-31 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2024 08:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen Sibergöz-31 Operasyonları'nda 18 kişinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman’da gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik “Sibergöz-31” operasyonları gerçekleştirildi.

Şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak aldatıcı yöntemler ile vatandaşları ikna ettikleri, vatandaşların hesaplarında bulunan paraları Havale/EFT yöntemi ile kendi kontrollerindeki üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktardıkları, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, iletişime geçtikleri şahıslara çeşitli yönlendirmelerde bulunarak, 18 eylemde ilk belirlemelere göre toplam 4 milyon 600 bin liralık haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

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Operasyonlar sonucu 18 kişi gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.

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#Sibergöz-31 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon

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