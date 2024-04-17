5 ilde Sibergöz-31 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 18 kişi yakalandı

Güncelleme Tarihi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman’da gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik “Sibergöz-31” operasyonları gerçekleştirildi.
Şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak aldatıcı yöntemler ile vatandaşları ikna ettikleri, vatandaşların hesaplarında bulunan paraları Havale/EFT yöntemi ile kendi kontrollerindeki üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktardıkları, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, iletişime geçtikleri şahıslara çeşitli yönlendirmelerde bulunarak, 18 eylemde ilk belirlemelere göre toplam 4 milyon 600 bin liralık haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu 18 kişi gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.
İstanbul merkezli 5️⃣ ilde kendilerini kamu görevlisi şeklinde tanıtıp, aldatıcı yöntemler ile vatandaşlarımızın hesaplarında bulunan paraları üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktararak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak… pic.twitter.com/VgAxz7dT1W— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 17, 2024