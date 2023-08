5 ilde orman yangını! Yüzlerce hektar ormanlık alan kül oldu

Haberin Devamı

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ormandan geçen elektrik hatlarındaki arıza sebebiyle çıktığı belirlenen yangını söndürmek için 2 yangın helikopteri, 1 yangın uçağı, 10 arazöz, 10 su tankeri, 5 İlk müdahale aracı, 2 dozer, 6 hizmet aracı, 4 jandarma personeli, 110 yangın söndürme personeli, 20 vatandaş görevlendirildi.

VALİ KILIÇ: CAN KAYBI YOK



Bolu Valisi Erkan Kılıç da yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Vali Kılıç, Göynük Kaymakam Vekili Fatih Çevik, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ile İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Celal Kürşat Bozkurt’tan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Vali Kılıç yaptığı açıklamada yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek, "Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangının bir an önce söndürülmesi için havadan ve karadan tüm unsurlarımızla seferber olmuş durumdayız. Bolulu hemşehrilerimize ve bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeşil vatanımızı korumak için büyük bir özveriyle çalışan personelimize kolaylıklar diliyor, ekiplerimizin çalışmalarına destek veren gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yangınlarda erken müdahale zararın en aza indirilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması bakımından büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın en ufak şüpheli durumu dikkate alıp duyarlı davranarak ilgili birimlere ihbarda bulunması bu anlamda çok kıymetli. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlarımızın özellikle de yangın riski bulunan alanlarda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz.” dedi.

DENİZLİ'DE 20 HEKTAR KÜL OLDU

Dün öğlen saatlerinde Denizli'nin Acıpayam ilçesi Bademli Mahallesi Armut Belen mevkiindeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevli 4 helikopter, 3 uçak ve 1 İHA'nın yanı sıra 20 arazöz, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Belediyesi ve Burdur Belediyesine ait 200 personel, 1 iş makinesi ve su ikmal aracı ile müdahale edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucunda 3 saat gibi kısa bir sürede kontrol altına alındı. Yangının hava kararmadan kontrol altına alınması, daha büyük bir tehlikenin önüne geçti. Soğutma çalışmalarının 2 gün süreceği yangında yaklaşık 20 hektar alan kül oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın ihbarını duyduğunu andan itibaren ekiplerini harekete geçirdiğini söyleyen Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, "Ne yazık ki sebebi bilinmeyen bir yangın ihbarı aldık. Belediye ekibimiz başta olmak üzere Büyükşehir ve Denizli Orman Müdürlüğü ekibi yangının ilk anından itibaren buraya geldi. Ekiplerin güç birliği ile yangın kontrol altına alındı. Yangının soğutma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 10 ile 15 hektar alanda yangın olduğu belirtiliyor. İnşallah yanan ormanlarımızın yerine yeniden yeşillendirme çalışmaları yapılacak.” şeklinde konuştu.

Ekiplerin mücadelesi ile yangının kontrol altına alındığını belirten Bademli Mahallesi Muhtarı Baki Tekin, “Şu anda durum normale dönmeye başladı. Yangın kontrol altına alındı. Öğle saatlerinde çıkan yangın, tahminim 20 hektarlık bir alanı kapsıyor. Ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi ile 3 uçak ve 4 helikopter desteği sayesinde kontrol altına alındı. Çevre köylerimizin gayreti ve katkısı yangının söndürülmesinde büyük rol oynadı.” ifadelerini kullandı.

“KONTROL ALTINA ALINDIKTAN SONRA GELDİK”

Yangında ekiplere su vermek için bölgeye gelen Ali Okutucu, "Biz Acıpayam ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nden yakınımızda bulunan orman yangınını söndürmeye geldik. Yangın nereden başladığını bilmiyoruz. Kontrol altına alındıktan sonra geldik.”

ANTALYA'DA ORMAN YANGINI: BÜYÜME EĞİLİMİNDE

Antalya'nın Akseki ilçesinde Kuyucak Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına 8 yer ekibi, 34 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 eskavatör, 2 gece görüşlü helikopter olmak üzere toplam 450 kişilik bir ekibin müdahale ettiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda ekip ile vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ederken jandarmanın yangını söndürmek için orman işçileriyle birlikte omuz omuza mücadele ediyor.

Düden alanı mevkiinde devam eden yangın bölgesinde ağırlıklı olarak Kızılçam ve Karaçam ağaçları bulunuyor.

ESKİŞEHİR'DE ORMAN YANGINI

Eskişehir’in Alpu İlçesi Taştepe Mevkii’nde bugün 12.30 sularında çıkan ve hızla büyüyen yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar havadan ve karadan devam ediyor. Karaçam ve bodur ardıç ağaçlarından oluşan bölgede başlayan ve hızla büyüyen yangının söndürülmesi için çok sayıda ekibin olay yerine sevk edildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra söndürme çalışmalarına Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerin itfaiye ekipleri de destek veriyor. Yangına 5 arazöz, 3 su tankeri, 4 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor. Seyrek konumlanan karaçam ve bodur ardıç ağaçların bulunduğu ormanda, yangın ulaşımı güç olan yamaçlarda sürüyor.

BİNGÖL'DEKİ ORMAN YANGINI 2. GÜNÜNDE

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi köyü kırsalında meşe ağaçlarının yoğun olduğu bölgede dün başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Sarp arazi ve rüzgar nedeniyle yayılarak devam eden ve onlarca hektar alanın zarar gördüğü yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi, Genç Özel İdare, Jandarma, AFAD, İHH, Genç İçin Bir Saat Derneği, Bingöl Ticaret Sanayi Odası Arama Kurtarma, SARR ve gönüllü ekipler ve 2 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 3 iş ve 4 ilk müdahale aracı ile müdahale ediliyor. Yangının Doğanca, Yayla, Ziyaret, Servi Aktoprak ve Kaledibi, Eskiköy ile Yoldaşan Mahallesi bölgelerine sıçradığı belirtildi.

BİR ORMAN İŞÇİSİ DUMANDAN ETKİLENDİ, YABAN HAYVANLARI ÖLDÜ

Müdahale sırasında bir orman işçisi dumandan etkilendi. Bölgedeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçi, Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın bölgelerinde birçok yaban hayvanının da yanarak öldüğü belirtildi. Ekipler, bölgede bulduğu bir kaplumbağaya su vererek serinletmeye çalıştı. Yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

ÇANKIRI’DA ÇIKAN YANGINDA 10 DÖNÜM ORMAN ZARAR GÖRDÜ

Çankırı'da çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm orman zarar gördü. Yangın bugün 16.00 sıralarında Şabanözü ilçesi Çaparkayı köyü bölgesindeki ormanda çıktı. Dumanı gören köylülerin ihbarı üzerine yangına; çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin yanı sıra Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri yönlendirildi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çaparkayı Köyü Muhtarı Mustafa Kayı, "Şabanözü, Orta, Yaylakent, Çankırı, Eldivan itfaiyeleri, askeriyemiz, köylümüz hep birlikte buraya geldiler, yangını söndürdük. Yaklaşık 10 dönüm orman zarar gördü. Neden çıktığı henüz belli değil. İnceleme yapılacak" dedi. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.