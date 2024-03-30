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5 ilde 'Kalkan-18' operasyonları... Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 559 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#Göçmen Kaçakçılığı#Düzensiz Göçmen
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2024 17:21

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "5 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik Jandarma tarafından 4 gün devam eden “Kalkan-18” operasyonlarında; 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 559 düzensiz göçmen yakalandı" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"5 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik Jandarma tarafından 4 gün devam eden “Kalkan-18” operasyonlarında; 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 559 düzensiz göçmen yakalandı!

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!

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#Operasyon#Göçmen Kaçakçılığı#Düzensiz Göçmen

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