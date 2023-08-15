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5 gündür kayıptı! Dereye düşen otomobilinde ölü bulundu

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#Mersin#Mut#Kayıp
5 gündür kayıptı Dereye düşen otomobilinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 13:14

Mersin’in Mut ilçesinde Bilal Eynallı (60) ,5 gündür kayıp ihbarıyla aranıyordu. Eynallı'nın dereye düşen otomobilinde cansız bedeni bulundu.

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Mut ilçesinde yaşayan Bilal Eynallı, 5 gün önce bir anda ortadan kayboldu. Eynallı'nın yakınları, kayıp ihbarında bulunup, aramaya çıktı. Eynallı'nın son görüldüğü yerlerde arama yapılırken, Merkez Deveci Mahallesi Kızıldağ Caddesi civarında otomobilin dereye düşmüş şekilde bulunduğuna dair ihbar geldi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede araç içerisinde bulunan kişinin, 5 gündür kayıp olarak aranan Bilal Eynallı olduğu belirlendi.

Bilal Eynallı’nın cenazesi Mersin Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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#Mersin#Mut#Kayıp

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