5 gün önce evlenmişlerdi... Hayatını kaybetti

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Sedat İSKENDEROĞLU/ DÖRTYOL (Hatay), (DHA)- Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi Mevlana Sokak'ta Zeynep Yonca Sönmez, 18 Eylül'de dünyaevine girdiği Mehmet Sönmez ile bilinmeyen nedenle tartıştı. İddiaya göre tartışma, Zeynep Yonca Sönmez'in evi terk etmek istemesi üzerine kavgaya dönüştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mehmet Sönmez'i bıçaklanmış olarak ağır yaralı buldu. İlk müdahalesi yapılan Sönmez, ambulansla kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Sönmez'in cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınırken, Dörtyol'daki mezarlıkta toprağa verildi.



'GİDERSEN KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM' DEMİŞ



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Zeynep Yonca Sönmez, evi terk etmek isteyince eşinin, "Gidersen kendimi öldürürüm" dediğini, ısrarcı olması üzerine mutfaktan aldığı bıçağı göğsüne sapladığını ileri sürdü. İfadesinin ardından Sönmez, serbest bırakıldı.



Mehmet Sönmez'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.