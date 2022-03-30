5 ekonomik tavsiye

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında şunları söyledi: “Altı lider bir araya geldik. Toplumun bütün kesimleri 6’lı masada temsil ediliyor. Devletin karar alma mekanizmalarının bir kişiye teslim edilmesinin getirdiği felaketi, olumsuzluğu hepimiz görüyoruz. Bu ittifakı oluşturan liderlerin hedefi de bu.

Birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan Seçim Kanunu teklifi üzerinde de görüştük. Hangi kanunu getirirlerse getirsinler koltuğu korumak için, ‘efendim şöyle değişiklik yapalım, böyle değişiklik yapalım’ anlamadıkları bir şey var, bu millet kararını verdi ve sizi gönderecek. Sandıkta gönderecek, demokratik yollarla gönderecek. Kanunu istediğin gibi değiştir, göndereceğiz arkadaş. 6 lider bu konuda anlaştık, sandık-seçim güvenliğini sağlayacağız. Hiçbirimizin bireysel bir beklentisi yok. Hep diyorlar ki CHP hep eleştiriyor, hiç öneri getirmiyor; beş tavsiyem olacak. Sorunları işleyip iktidar olmak değil, tavsiyede bulunup iktidar olmak çok daha değerli benim için. Sorunları bilen ve çözen bir anlayışla iktidar olmak istiyoruz.

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SENİ ALKIŞLAYACAĞIZ

1- Maceracı kur politikalarından vazgeçin.

2- Kur korumalı mevduata derhal son verin.

3- Hazine’yi ölçüsüz yük altına sokan KÖİ (Kamu Özel İşbirliği projeleri), tam bir soygun düzeni. Derhal bunları TL’ye çevir. Zorlanıyorsan çıkıp söylersin, arkanda kapı gibi dururuz. Benim tavsiyelerim senin oyunu arttırır. Yaparsan seni alkışlayacağız, ‘helal olsun’ diyeceğiz, ‘biz de destek veriyoruz’ diyeceğiz.

4- Şu Katar aşkından vazgeçin Allah aşkına. Katar’a 2.5 milyon küçükbaş hayvan ihraç ettiler, ucuz et yesinler diye, bize gelince yüzde 48 zam yaptılar.

5- Tarımda ve enerjide Türkiye’yi dışa bağlı hale getirdiler. Şu gemiler gelsin de millet ayçiçeği yağı alsın diyoruz. Böyle bir tablo hiç yaşandı mı? Şeker karaborsaya düştü. Gıda krizi kapımızda. Enerjide bir ülkeye yüzde 60 bağlı hale gelir mi bir ülke ya? O zaman siz MGK olarak görevinizi yapmamışsınız demektir.”