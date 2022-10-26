5 defa şikayet etti ama... Emine'yi de koruyamadık

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İstanbul Fatih’te Levent Cin (36) ve Emine Cin’in (34) evliliklerinden bir çocukları olmuştu. Aralarında başlayan şiddetli geçimsizlik nedeniyle Emine Cin, 2 yıl önce evliliği bitirme kararı aldı. Emine Cin, birlikte yaşadıkları evden ayrılırken, eşine de boşanma davası açtı. Emine Cin’in boşanma kararını Levent Cin kabul etmedi. Bu süreçte kendisine sürekli rahatsızlık veren ve tehdit eden Levent Cin’le ilgili polise 5 şikâyette bulundu. Geçen temmuz ayında da mahkemeye başvurarak 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararı geçen ay sonunda sona erdi.

16 SUÇ KAYDI

Yedikule Mahallesi’nde önceki akşam 20.30 sıralarında silah sesleri gelmesi üzerine polise ihbarda bulunuldu. Polis ekipleri olay yerine gittiğinde Emine Cin’i sokak ortasında kanlar içinde buldu. Emine Cin, vücuduna isabet eden 7 kurşunla vurularak öldürülmüştü. Polis hemen kaçan kişiyi tanıdığını söyleyen bir görgü tanığının bilgisine başvurdu. Görgü tanığı, mahalleden tanıdığı Levent Cin’in elinde silahla bir araca binerek hızlı bir şekilde mahalleden uzaklaştığını söyledi. Polis ekipleri Levent Cin’in izini Gaziosmanpaşa’da buldu. Levent Cin, burada düzenlenen operasyonla yakalandı. 16 suç kaydı çıkan Levent Cin, cinayette kullandığı kurusıkıdan bozma tabancayı Silivrikapı’da sur dibine attığını söyledi. Polis arama yaparak tabancayı bularak el koydu. Levent Cin, Emniyet’te sorguya alındı.