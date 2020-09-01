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Hürriyet
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Gündem
Tolga TAHÇI/DHA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 14:03 | Son Güncelleme:

5 çocuk babası, boş arazide ölü bulundu

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İzmir'in Balçova ilçesindeki boş arazide, hafif ticari aracın yanında, evli ve 5 çocuk sahibi Ufuk Hasdikici'nin (44) cansız bedeni bulundu.

Balçova'nın İnciraltı Mahallesi'ndeki boş arazi yakınından bu sabah geçenler, 35 DKE 50 plakalı hafif ticari aracın yanında hareketsiz yatan kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, yerde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedenin, evli ve 5 çocuk babası Ufuk Hasdikici'ye ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Hasdikici'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Manisa'da yaşadığı öğrenilen Ufuk Hasdikici'nin vücudunda kesici ve delici alet izi bulunmadığı öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

 

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