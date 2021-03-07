5 bin yıllık ayak izi

Avrupa UNESCO Jeoparklar ağındaki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı’nda bulunan ayak izleri ile küllerin geçmişi araştırıldı. 2 ayrı tarihleme metodu uygulayan bilim insanları, tespitlerini ‘Tarih öncesi insanlar tarafından görülebilen ve kaydedilen volkanik patlama’ adlı makalede yayımladı. Ayak izi ve küllerin yaklaşık 4 bin 700 ile 5 bin yıl arasında bir yaşa sahip olduğu tescillendi. Avrupa UNESCO Jeoparklar ağındaki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı’nda bulunan ayak izleri ile küllerin geçmişi araştırıldı. 2 ayrı tarihleme metodu uygulayan bilim insanları, tespitlerini ‘Tarih öncesi insanlar tarafından görülebilen ve kaydedilen volkanik patlama’ adlı makalede yayımladı. Ayak izi ve küllerin yaklaşık 4 bin 700 ile 5 bin yıl arasında bir yaşa sahip olduğu tescillendi.



‘YERİNİ GİZLİ TUTUYORUZ’



Zarar verilmemesi adına ayak izlerini saklı tuttuklarını söyleyen Jeopark Belediyeler Birliği Müdürü ve jeofizik mühendisi Yiğit Karakuzu, “Ayak izlerimiz 1960 yıllarında, Demirköprü Barajı inşaatında bir yol çalışması sırasında bulundu. O dönemde 100’e yakın ayak izi bulunmuştu. Zaman içinde ayak izleri yerlerinden alınıp çeşitli müzelerde sergilenmek üzere götürüldü. Şu an doğada görebileceğimiz ayak izleri mevcut. Yerlerini gizli ve saklı tutuyoruz. İnsanların gelerek, jeolojik mirasımıza zarar vermelerini istemiyoruz” dedi.