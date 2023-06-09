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5 bin tatilci dolandırıldı

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#Antalya#Tatilciler#Kapora
5 bin tatilci dolandırıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 07:00

Antalya’da araç kiralama işi yapan Cafer Yüce ise kiralama ücreti 1000 lira olan aracı 300 liraya kiralamaya sunan dolandırıcılar olduğunu söyledi.

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Yaz mevsimiyle birlikte turizm kenti Antalya’ya tatilciler gelmeye başladı. Kentin 5 yıldızlı otellerinde konaklamayı tercih edenler, genellikle otel rezervasyonu yaptırdıktan sonra havalimanı ya da kent merkezinden teslim almak şartıyla otomobil de kiralıyor. Zincir araç kiralama firmalarının sitelerini birebir kopyalayan dolandırıcılar, kullanıcıların arama motorlarına ‘araç kiralama’ yazmaları halinde sahte web sitelerine yönlendirilmesini sağlıyor. Dolandırıcılar kendilerine gelen bildirime göre tatilci ile iletişime geçerek verdikleri hesaba kapora ödemesi yapmasını istiyor. Uygun fiyatlı aracı kiralamak isteyen tatilci ise istenen miktarı hesaba yönlendirip işlemi gerçekleştirdiğini düşünüyor.

Dolandırıldığını anlamayan tatilciler, tatil için geldikleri Antalya’da aracı teslim almak isterken gerçekle yüzleşiyor. Tatilcilerin çoğunluğu ise gurbetçilerden oluşuyor.

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MAĞDURLAR ÇOĞALIYOR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda taşıt kiralama ve ilgili hizmetleri veren üyelerden oluşan 46’ncı Grup Meslek Komitesi’nin başkanı Adnan Mazıcı, “Geçen yıl 2 bin müşteri mağdur oldu. Bu yıl sezon başı olmasına rağmen bu sayıyı geçtik. Bu giderek artıyor. Şimdiden 5 bin civarı dolandırıcılık var” dedi.

 

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#Antalya#Tatilciler#Kapora

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