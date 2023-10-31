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Olay, 29 Ekim'de saat 09.00 sÄ±ralarÄ±nda, Seyhan ilÃ§esi KavaklÄ± Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Demir, 4 aylÄ±k hamile olan 1 yÄ±llÄ±k eÅŸi Hatice Demir ile gece saatlerinde tartÄ±ÅŸtÄ±. Gece boyu sÃ¼ren tartÄ±ÅŸma, sabaha karÅŸÄ± kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Emrah Demir, baÄŸÄ±rmamasÄ± iÃ§in eliyle, eÅŸinin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ kapattÄ±. Bir sÃ¼re sonra eÅŸinin hareketsiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren Demir, sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±p komÅŸularÄ±na, "Galiba eÅŸimi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼m" diye baÄŸÄ±rdÄ±. Ä°hbarla adrese polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. YapÄ±lan kontrolde Hatice Demir'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi.

'HATIRLAMIYORUM'

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Emrah Demir, cinayet bÃ¼ro amirliÄŸine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Emniyetteki ifadesinde, gece boyunca tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Demir, "Ä°ÅŸten geldikten sonra alt katta oturan annemlerle yemek yedik, sonra yukarÄ± Ã§Ä±ktÄ±k. Ben televizyon izlerken, eÅŸim yatmak istediÄŸini sÃ¶yledi ve gitti.Â

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Bir sÃ¼re sonra kalkÄ±p, yanÄ±ma geldi ve uyumayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ben de 'Gel, birlikte televizyon izleyelim' dedim. Buna da karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ± ve tartÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. SonrasÄ±nda ne olduÄŸunu hatÄ±rlamÄ±yorum" dedi. Ä°ÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen Emrah Demir, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklandÄ±.Â