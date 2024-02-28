×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

5 aracı kundaklayan uzman çavuş tutukandı

Güncelleme Tarihi:

#Denizli#Pamukkale#Uzman Çavuş
5 aracı kundaklayan uzman çavuş tutukandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 16:15

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kız arkadaşıyla kavga ettikten sonra içki içip 1'i sevgilisine ait 2 motosiklet ve 3 hafif ticari araçla çöp konteynerlerini yanıcı madde dökerek yakan Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş İbrahim Görmez (29), tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Fesleğen, Mehmetçik ve İstiklal mahallelerinde meydana geldi. Mahallelerde park halinde bulunan 2 motosiklet, 3 hafif ticari araç ve birkaç çöp konteyneri ateşe verildi. 3 ayrı mahallede vatandaşların yangın ihbarı üzerine olay yerlerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, ihbar yapılan yerlerdeki yangınları kısa sürede söndürdü.

5 aracı kundaklayan uzman çavuş tutukandı

Yangın sonucu 2 motosiklet ve 3 hafif ticari araçta hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda araçların yanıcı madde dökülerek kundaklandığı belirlendi.

5 aracı kundaklayan uzman çavuş tutukandı

Haberin Devamı

KIZ ARKADAŞIYLA KAVGA EDİP ATEŞE VERMİŞ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada ise araçları yanıcı madde dökerek kundaklayan şüphelinin İbrahim Görmez olduğu tespit edildi. Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen İbrahim Görmez, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

5 aracı kundaklayan uzman çavuş tutukandı

Emniyetteki ifadesinde kız arkadaşıyla kavga ettiğini ve içki içtikten sonra ona ait motosikleti, ardından diğer araçları yanıcı madde dökerek ateşe verdiğini itiraf eden Görmez, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

5 aracı kundaklayan uzman çavuş tutukandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Pamukkale#Uzman Çavuş

BAKMADAN GEÇME!