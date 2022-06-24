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4’üncü kez boşanıyor

#Rupert Murdoch#Medya Baronu #Jerry Hall
4’üncü kez boşanıyor

AvustralyalI medya baronu Rupert Murdoch (91) ile 6 yıl önce evlendiği bir dönemin ünlü mankeni Jerry Hall (65) boşanma kararı aldı. İkili 2016 yılında Londra’daki bir malikânede hayatlarını birleştirmişti.

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Rolling Stone grubunun solisti Mick Jagger ile 1999 yılına kadar 22 yıl birlikte olan Hall’un, Jagger ile birlikteliğinden dört çocuğu bulunuyor. Bu daha önce hiç evlenmeyen Jerry Hall’un ilk boşanması olacak. Rupert Murdoch ise bu ayrılıkla birlikte dördüncü boşanmasını gerçekleştirecek. Çiftin yakınları ayrılık haberi karşısında ‘şoke olduklarını’ belirtirken, akıllarda Rupert Murdoch’un 17 milyar dolarlık servetinin nasıl etkileneceği sorusu var. Zira Rupert Murdoch’ın, 30 yıldan fazla süre evli kaldığı ikinci eşi Anna Murdoch Mann ile boşanması 1.8 milyar dolara mâl olmuştu. Bu da tarihin en pahalı ikinci boşanması olarak kayıtlara geçmişti.

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#Rupert Murdoch#Medya Baronu#Jerry Hall

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