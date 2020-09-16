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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 16.09.2020 - 17:12 | Son Güncelleme:

4’üncü kattan düşen çocuk, alt katın balkon tentesi sayesinde kurtuldu

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4’üncü kattan düşen çocuk, alt katın balkon tentesi sayesinde kurtuldu
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde; 10 yaşındaki Yağmur Ravza Güçlü, dördüncü kattaki evinin balkonunda oyun oynarken, dengesini kaybederek aşağı düştü. Bir alt kattaki evin balkonunun tenteli olması çocuğun yere düşmesini engelledi.

Olay, saat 12.30 sularında İnegöl ilçesi, Orhaniye Mahallesi, Bülbüller Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Yağmur Ravza Güçlü, dördüncü kattaki evinin balkonunda oyun oynarken dengesini kaybederek aşağı düştü. Bir alt kattaki evin balkonunun tenteli olması çocuğun yere düşmesini önledi. Tenteye asılı kalarak yardım çığlıkları atan çocuğun imdadına ev sahipleri ve ailesi yetişti. Düşen çocuğu gören yakınları durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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