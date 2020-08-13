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Haber Giriş: 13.08.2020 - 02:47,Son Güncelleme:

49/3 Trafik Cezası nedir? Madde 49/3 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

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49/3 Trafik Cezası nedir? Madde 49/3 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
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Kara Yolları Trafik Kanunu kurallarına uymayan sürücülere cezai işlemler uygulanmaktadır. Bu suçlar pek çok çeşide ayrılır. Bu trafik cezalarından birisi de 49/3 trafik cezasıdır. Peki 49/3 trafik cezası nedir? Madde 49/3 trafik cezası ne kadar? Sizlere 49/3 trafik cezası hakkında merak edilenleri detaylıca açıkladık.

 

49/3 trafik cezası ticari araçların kullanım sürelerine uymamak olarak bilinmektedir. Kısaca ticari araç kullanma süresi cezası olarak da bilinmektedir.

 49/3 Trafik Cezası Ne Kadar?

 Sürücülerin merak ettikleri sorulardan birisi de 49/3 trafik cezasıdır. Ticari araç kullanan kişilerin kullanma sürelerine uymamaları halinde 49/3 trafik cezası uygulanır. Ticari amaçla yük taşıyan araçlar 3.5 tondan fazla yük taşıyorlar ise 9 saatten fazla araç kullanamazlar. En az 4,5 saat dinlenmeleri gerekir. Bu kurala uymayanlar 132 TL tutarında cezaya tabi olurlar.

 49/3 Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

 49/3 trafik cezasına çarptırılan sürücülerin sürücü belgelerine 20 ehliyet puanı eklenmektedir.

 49/3 Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

 Trafik cezalarında sürücüler cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödeme yaparlar ise %25 oranında indirim uygulanır. Bu sebeple 49/3 trafik cezaları da 99 TL'ye düşmektedir.

 49/3 Trafik Cezası ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

 Trafik cezaları PTT veya bankalar aracılığı ile ödenmektedir. Bunun dışında e-devlet sistemi üzerinden sürücülerin cezaları ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle e-devlet üzerinden taksitli veya kredi kartı ile ödeme yapmak da mümkündür.

 

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