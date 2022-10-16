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48 saatlik umut nöbeti

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#Bartın#Maden Ocağı#Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi
48 saatlik umut nöbeti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 07:00

Bartın’daki maden ocağından yaralı olarak çıkartılan işçiler Taner Şen, Ayhan Akgül, Erol Bulduk, İzzet Ak, Remzi Taşkömür ve İbrahim Çeliktaş ilk tedavilerinin ardından ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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Yaralı işçiler gelmeden önce hastanede teyakkuza geçildi. Acil müdahale odaları ve yanık tedavi ünitesinde hazırlık yapıldı. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, “Hastalar yanık tedavi merkezimize alınmışlardır. 5’inin durumu ciddidir. Kurtarılmaları için sonuna kadar uğraşılacak” dedi. İşçilerden 32 yaşındaki Ayhan Akgül’ün abisi Kenan Akgül de “Ciğerlerinin zarar gördüğünü ve vücuttaki yanıkların çok büyük olduğunu söylediler. Bu yüzden 48 saat boyunca bekleyecekmişiz. Umutla bekliyoruz” dedi.

48 saatlik umut nöbeti

HASTANEDE KONAKLAYACAKLAR

Maden patlamasında yaralanan işçilerin yakınları, çevre illerden gelmelerinden dolayı kalacak yer sıkıntısı çekmemeleri için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde boş bulunan odalara yerleşebilecek. Ayrıca hasta yakınlarının yemek kartı ve bu gibi temel ihtiyaçları hastane tarafından karşılanacak.

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#Bartın#Maden Ocağı#Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi

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