48 saatlik umut nöbeti

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Yaralı işçiler gelmeden önce hastanede teyakkuza geçildi. Acil müdahale odaları ve yanık tedavi ünitesinde hazırlık yapıldı. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, “Hastalar yanık tedavi merkezimize alınmışlardır. 5’inin durumu ciddidir. Kurtarılmaları için sonuna kadar uğraşılacak” dedi. İşçilerden 32 yaşındaki Ayhan Akgül’ün abisi Kenan Akgül de “Ciğerlerinin zarar gördüğünü ve vücuttaki yanıkların çok büyük olduğunu söylediler. Bu yüzden 48 saat boyunca bekleyecekmişiz. Umutla bekliyoruz” dedi.

HASTANEDE KONAKLAYACAKLAR

Maden patlamasında yaralanan işçilerin yakınları, çevre illerden gelmelerinden dolayı kalacak yer sıkıntısı çekmemeleri için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde boş bulunan odalara yerleşebilecek. Ayrıca hasta yakınlarının yemek kartı ve bu gibi temel ihtiyaçları hastane tarafından karşılanacak.