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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 10:12 | Son Güncelleme:

47 yaşındaki valilik çalışanı, koronavirüsten öldü

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47 yaşındaki valilik çalışanı, koronavirüsten öldü
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Kayseri Valiliği'nde çalışan, 4 çocuk babası Mustafa Yıldız (47), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nde çalışan Mustafa Yıldız, 9 Kasım'da yüksek ateş ve öksürük şikayetleri ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Yıldız, hemen tedaviye alındı.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün gece hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Mustafa Yıldız'ın cenazesi, bugün toprağa verilecek.

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