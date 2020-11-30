47 yaşındaki valilik çalışanı, koronavirüsten öldü

Kayseri Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nde çalışan Mustafa Yıldız, 9 Kasım'da yüksek ateş ve öksürük şikayetleri ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Yıldız, hemen tedaviye alındı.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün gece hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Mustafa Yıldız'ın cenazesi, bugün toprağa verilecek.