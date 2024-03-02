47 ‘çirkin’ yakalandı

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Zuhat Altunç, Çirkinler çetesini yönetiyordu. Polis ve rakip çetelerin baskısı artınca Altunç, çareyi yurtdışına kaçmakta buldu. İtalya’da olduğu tespit edilen Altunç, çetesine buradan verdiği talimatlarla eylemler yaptırıyordu. Çete üyeleri uyuşturucu imali ve ticareti yapıyor, haraç istedikleri kişileri tehdit ediyor, tehditten sonuç alınamazsa silahlı saldırı düzenliyor ve yaralama olaylarına karışıyorlardı. Çete üyeleri daha önce anlaşmazlık yaşadıkları Rüstem Topçi’yi 20 Şubat 2023’te, Şakir Zana ile Abdulmelik Ateş’i ise 7 Ağustos 2023’te öldürmüştü.

İKİ İLDE OPERASYON

Çete son olarak geçen çarşamba günü Arnavutköy’de ortaya çıktı. Çete üyesi 3 kişi, hedef aldıkları 2 kişiye otomatik silahlarla saldırı düzenledi. Kurşunların hedefindeki kişiler güçlükle kaçtı. Polis ekiplerince dün sabah İstanbul merkezli 2 ilde ‘Mahzen 2’ adı verilen operasyonun düğmesine basıldı. Özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonda, çete üyelerinin kaldıkları evlerin kapıları koçbaşları ile kırıldı. Ekipler 47 çete üyesini yakalayarak gözaltına aldı. Aramalarda, 13 ruhsatsız tabanca, 5 adet otomatik tabanca, 7 çelik yelek, yüklü miktarda uyuşturucu madde, mermi ve şarjör ele geçti.