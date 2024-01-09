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46 ilde düzenlenen Narkogüç-42 operasyonu: Ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyette sergilendi

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#İstanbul#Uyuştucu Operasyonu #Emniyet
46 ilde düzenlenen Narkogüç-42 operasyonu: Ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyette sergilendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 12:37

İstanbul'un da içinde bulunduğu 46 ilde düzenlenen 'Narkogüç-42' operasyonunda ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 Ocak'ta İstanbul'un da içerisinde bulunduğu 46 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. 'Narkogüç-42' ismi verilen operasyonun İstanbul ayağında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ilçesi ile Yalova ili merkez ve Çiftlikköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 7'si yabancı uyruklu olmak üzere 10 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 102 bin 360 sentetik hap, 395 kilo metamfetamin, 109 kilo aseton ile 2 hap basma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklandı. Öte yandan operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. 

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#İstanbul#Uyuştucu Operasyonu #Emniyet

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