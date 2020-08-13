46/2-D Trafik Cezası nedir? Madde 46/2-D Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

46/2-D ceza maddesi, sürekli olarak sol şeridin kullanılmasından dolayı kişiye uygulanan maddi yaptırım türüdür.

46/2-D Trafik Cezası Ne Kadar?

46/2-d trafik cezası geçen yıla oranla %23 artarak 288 TL olmuştur.

46/2-D Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

46/2-d ceza maddesi uygulanan kişilerin ehliyetine 20 ceza puanı eklenir.

46/2-D Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar Ya Da İndirimli Ödenebilir mi?

46/2-d cezasından indirim uygulanabilir. İndirim tutarı cezanın %25'i kadardır. Bu durumda ceza 216 lira olarak ödenebilmektedir. Fakat ceza indirimden yararlanmak için, cezanın kesildiği tarihten itibaren15 gün içerisinde ödeme yapmak gerekir. Aksi halde indirim uygulanmaz.

46/2-D Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Gelişen teknoloji sayesinde trafik cezalarını da internet üzerinden ödemek mümkündür. Bunun dışında Ptt şubeleri ve devletin belirlemiş olduğu bankalardan da ödeme yapılabilir.