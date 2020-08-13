46/2-D Trafik Cezası nedir? Madde 46/2-D Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
46/2-d trafik cezası günlük hayatta sıklıkla duyduğumuz kazaların arasında yerini alıyor. 46/2-d kural olarak dikkat edilmesi gereken bir ceza maddesidir. Bu yazıda 46/2-d cezası nedir? Ehliyete kaç puan olarak yansır? Nasıl ödenir? Gibi soruların cevaplarını göreceğiz.
46/2-D ceza maddesi, sürekli olarak sol şeridin kullanılmasından dolayı kişiye uygulanan maddi yaptırım türüdür.
46/2-D Trafik Cezası Ne Kadar?
46/2-d trafik cezası geçen yıla oranla %23 artarak 288 TL olmuştur.
46/2-D Cezası Ceza Puanı Kaçtır?
46/2-d ceza maddesi uygulanan kişilerin ehliyetine 20 ceza puanı eklenir.
46/2-D Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar Ya Da İndirimli Ödenebilir mi?
46/2-d cezasından indirim uygulanabilir. İndirim tutarı cezanın %25'i kadardır. Bu durumda ceza 216 lira olarak ödenebilmektedir. Fakat ceza indirimden yararlanmak için, cezanın kesildiği tarihten itibaren15 gün içerisinde ödeme yapmak gerekir. Aksi halde indirim uygulanmaz.
46/2-D Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?
Gelişen teknoloji sayesinde trafik cezalarını da internet üzerinden ödemek mümkündür. Bunun dışında Ptt şubeleri ve devletin belirlemiş olduğu bankalardan da ödeme yapılabilir.
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