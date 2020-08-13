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Haber Giriş: 13.08.2020 - 02:37,Son Güncelleme:

46/2-A Trafik cezası nedir? Madde 46/2-A Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

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46/2-A Trafik cezası nedir? Madde 46/2-A Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
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46/2-a trafik cezası, sol şerit ihlali cezası olarak bilinmektedir. Trafikte genel anlamda yaşanan bir durum olan sol şerit ihlalinde, 46/2-a trafik cezası uygulanmaktadır. Sol şeridin işgal edilmesi, trafiğin akışını olumsuz etkilediğinden 46/2-a trafik cezası ile çözüm getirilmektedir. Peki, 46/2-a trafik cezası ne demektir? Madde 46/2-a trafik cezası ne kadardır? İşte, tüm detaylar.

Sol şerit kurallarına riayet etmemek gibi bir durumda, 46/2-a trafik cezası ile karşılaşılmaktadır. Büyük araçların yanı sıra motorlu ve motorsuz taşıtlar da 46/2-a trafik cezası uygulaması içine girmektedir. Sol şerit kullanımı her yerde aynı olduğundan, bilinçsizlik söz konusu değildir. Sol şerit, yalnızca acil durumlarda kullanılabilmekte ve acil durumların dışında kullanılması, 46/2-a trafik cezası sebebi olarak görülmektedir.

 46/2-a Trafik Cezası Ne Kadar?

2020 yılı ile birlikte birtakım düzenlemeler getirildiğinden, ceza miktarlarında zamma gidilmiştir. 46/2-a maddesince ceza yazılan plaka araç sahipleri, tebligatın gelmesini beklemeden ödeme gerçekleştirirse %25 oranında indirim almaktadır. Kredi kartı ile ödeme yapılabileceği gibi taksitlendirme yapmak da mümkündür.

 46/2-a Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

 Sol şeridi ihlal edenlere 46/2-a trafik cezası uygulandığı gibi 20 puan da ceza uygulanmaktadır. 100 ceza puanına ulaşan sürücüler, sürücü belgelerinden 2 ay mahrum kalmakta olup eğitime tabi tutulmaktadır. Sürücülerin bir yıl içerisinde 100 puanı aşmaması beklenmektedir. Ceza puanları her sene yeniden hesaplandığından, bir yıl içerisinde 100 puanı aşmamak gerekmektedir.

 

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