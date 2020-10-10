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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 09:09 | Son Güncelleme:

45 dakikalık kovalamacada yakalandı, çantasından 1 kilo metamfetamin çıktı

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45 dakikalık kovalamacada yakalandı, çantasından 1 kilo metamfetamin çıktı
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BURSA'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak 30 kilometre kaçan sürücü otomobiliyle bir kamyonete çarptı. 45 dakikalık kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin çantasında yapılan aramada yaklaşık 1 kilogram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

45 dakikalık kovalamacada yakalandı, çantasından 1 kilo metamfetamin çıktı

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucu kentte üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler takibe aldıkları 16 AJV 837 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü M.E.(29) aracı polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin 30 kilometre kovaladığı M.E. kullandığı otomobille Osmangazi ilçesi Osmangazi Mahallesi Ankara Yolu Caddesi’nde bir kamyonete arkadan çarptı. Kazanın ardından otomobilden inip elindeki çantayı atarak kaçmaya başlayan M.E. polis ekiplerince yakalandı.

45 dakikalık kovalamacanın ardından yakalanan M.E gözaltına alınırken çantasında yapılan aramalarda yaklaşık 1 kilogram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 44 suç kaydı bulunan M.E’nin koronavirüs tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

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