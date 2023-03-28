45 bin öğretmen atamasında geri sayım

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Takvime göre başvurular 1 Nisan’a kadar alınacak. 8 Mayıs’ta atamalar yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan’da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar ise 18 Nisan’da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 8 Mayıs’ta duyurulacak. Öğretmenler, 1 Eylül’den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak.

103 BRANŞA ATAMA

45 bin öğretmen ataması 103 alanda olacak. Sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı. Atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puan olarak esas alınacak.