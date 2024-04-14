44 yıl sonra vazife malulü

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Dava dosyasına göre, Ali Rıza Karataş, İzmir’de vatani görevini yaptığı sırada yakalandığı tüberküloz menenjit hastalığı sonucu 26 Ağustos 1980 tarihinde hayatını kaybetti. Karataş’ın ailesi yıllar sonra SGK’ya başvurarak Karataş’ın vazife malulü sayılmasını talep etti. SGK ise reddetti. Karataş ailesi, avukat İsmail Kılıç aracılığıyla, Ankara 14. İdare Mahkemesi’ne dava açarak işlemin iptalini istedi. Mahkeme, GATA’dan gelen rapor doğrultusunda davanın reddine karar verdi. Avukatı Kılıç son olarak istinaf başvurusu yaptı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesi ise "Vefatın askerlik görevinde, görev meydana geldiğinin kabulü gerekmektedir” kararını verdi.