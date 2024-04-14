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44 yıl sonra vazife malulü

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#Ali Rıza Karataş#Vazife Malulü#DAVA
44 yıl sonra vazife malulü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 07:00

İstinaf mahkemesi, 1980 yılında vatani görevini yaptığı sırada yakalandığı tüberküloz menenjit hastalığı sonucu hayatını kaybeden askerin, 44 yıl sonra vazife malulü sayılmasına “kesin” olarak karar verdi.

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Dava dosyasına göre, Ali Rıza Karataş, İzmir’de vatani görevini yaptığı sırada yakalandığı tüberküloz menenjit hastalığı sonucu 26 Ağustos 1980 tarihinde hayatını kaybetti. Karataş’ın ailesi yıllar sonra SGK’ya başvurarak Karataş’ın vazife malulü sayılmasını talep etti. SGK ise reddetti. Karataş ailesi, avukat İsmail Kılıç aracılığıyla, Ankara 14. İdare Mahkemesi’ne dava açarak işlemin iptalini istedi. Mahkeme, GATA’dan gelen rapor doğrultusunda davanın reddine karar verdi. Avukatı Kılıç son olarak istinaf başvurusu yaptı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesi ise "Vefatın askerlik görevinde, görev meydana geldiğinin kabulü gerekmektedir” kararını verdi. 

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#Ali Rıza Karataş#Vazife Malulü#DAVA

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